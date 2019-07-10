Вашингтон, , 15:21 — REGNUM

Мужчина (чье имя пока не установлено), который прыгнул в Ниагарский водопад, самостоятельно выбрался на сушу. Об этом 10 июля передает CNN со ссылкой на данные полиции.

Инцидент случился во вторник утром, 9 июля, в Канаде. По данным полиции, мужчина самостоятельно перелез через заграждение у водопада Подкова, крупнейшего из трех, образующих Ниагарский водопад, прыгнул вниз и, подхваченный потоком, был унесен на 188 футов вниз, в реку Ниагара.

Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, обнаружили мужчину сидящим на камне у воды и доставили его в больницу для оказания помощи. По словам сотрудников правоохранительных органов, его травмы не опасны для жизни.

Согласно данным веб-сайта Niagara Parks, глубина бассейна обычно составляет 100 футов. Выжить после подобных прыжков практически никому еще не удавалось.