Вашингтон, 10 июля 2019, 15:21 — REGNUM
Мужчина (чье имя пока не установлено), который прыгнул в Ниагарский водопад, самостоятельно выбрался на сушу. Об этом 10 июля передает CNN со ссылкой на данные полиции.
Инцидент случился во вторник утром, 9 июля, в Канаде. По данным полиции, мужчина самостоятельно перелез через заграждение у водопада Подкова, крупнейшего из трех, образующих Ниагарский водопад, прыгнул вниз и, подхваченный потоком, был унесен на 188 футов вниз, в реку Ниагара.
Сотрудники полиции, прибывшие на вызов, обнаружили мужчину сидящим на камне у воды и доставили его в больницу для оказания помощи. По словам сотрудников правоохранительных органов, его травмы не опасны для жизни.
Согласно данным веб-сайта Niagara Parks, глубина бассейна обычно составляет 100 футов. Выжить после подобных прыжков практически никому еще не удавалось.