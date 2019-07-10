Кировоград, 10 июля 2019, 14:37 — REGNUM
В Кировоградской области зафиксирован смертельный случай лептоспироза, сообщило 10 июля информационное агентство УНН.
49-летний житель Бобринецкого района области поздно обратился за медицинской помощью и умер на второй день пребывания в реанимации.
В данный момент идёт расследование трагедии. Специалисты взяли пробы воды, где купался и ловил рыбу мужчина, чтобы выявить возбудителя болезни.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области специалисты зафиксировали несколько случаев заболевания лептоспирозом.
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