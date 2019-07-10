Кировоград, , 14:37 — REGNUM

В Кировоградской области зафиксирован смертельный случай лептоспироза, сообщило 10 июля информационное агентство УНН.

49-летний житель Бобринецкого района области поздно обратился за медицинской помощью и умер на второй день пребывания в реанимации.

В данный момент идёт расследование трагедии. Специалисты взяли пробы воды, где купался и ловил рыбу мужчина, чтобы выявить возбудителя болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области специалисты зафиксировали несколько случаев заболевания лептоспирозом.

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