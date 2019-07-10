Волгоград, , 14:28 — REGNUM

Приговор по громкому делу об убийстве предпринимателя в Волгограде в 2014 году, вынес Волгоградский областной суд 10 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Александр Г. признан виновным в подстрекательстве и пособничестве к убийству по найму.

По данным следствия, осужденный стал одним из заказчиков убийства волгоградского предпринимателя Сергея Брудного. Вечером 21 мая 2014 года исполнитель подъехал на автомобиле ВАЗ к кафе, расположенному на верхней террасе Центральной набережной, и произвел прицельный выстрел в коммерсанта, который в это время стоял со своим приятелем. В результате оба мужчины получили ранения и были госпитализированы, Брудный позже скончался в больнице. «Работу» заказчики оценили в миллион рублей. Как считает следствие, Брудный был убит в ходе передела сфер влияния в бизнес-среде.

Александр Г., которого следствие считало одним из заказчиков убийства, скрылся. Он был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. Задержан подозреваемый был на территории Венгрии, его экстрадировали в Российскую Федерацию.

Волгоградский облсуд признал Александра Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4, 5 ст. 33, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на 1,5 года. Кроме того с осужденного в пользу потерпевшей была взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Сообщники Александра Г. в 2015 году были осуждены к длительным срокам заключения: от 12 до 17 лет они проведут в колонии строгого режима.

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