Калуга, , 14:19 — REGNUM

В Международном аэропорту «Калуга» имени К. Э Циолковского сегодня, 10 июля, совершил незапланированную посадку самолёт, летевший из Черногории в Москву, сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель калужского аэропорта.

Международный аэропорт «Калуга» имени К. Э Циолковского. Klf.aero

Экстренная посадка лайнера произошла из-за обморока командира экипажа из-за гипертонического криза

«Посадку самолёта авиакомпании Montenegro Airlinesв Калуге благополучно осуществил второй пилот. 77 пассажиров перевезли в здание аэропорта, а командиру экипажа медики на месте оказали экстренную помощь и госпитализировали», — заявил представитель аэропорта в Калуге.