Сургут, Югра, , 14:21 — REGNUM

В Югре на парковке аэропорта Сургута в ночь на 10 июля двое неизвестных мужчин в масках разбили окна маршрутного такси, которое привезло пассажиров в ХМАО из ямальского города Ноябрьска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

«Зарегистрировано заявление гражданина. И передано в Управление МВД по Сургуту», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Как пояснил Znak.com собственник микроавтобуса Mercedes, который используется как маршрутное такси, сам водитель не пострадал. Он стоял в стороне и наблюдал, как злоумышленники разбили битами все окна машины, а также проткнули колёса.

По версии предпринимателя, который с мая занимается пассажирскими перевозками, таким образом его не пускают на весьма прибыльный рынок. При полной заполняемости за рейс «Ноябрьск — Сургут — Ноябрьск» на микроавтобусе Mercedes можно выручить 120 тыс. рублей.