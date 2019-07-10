Ижевск, , 14:09 — REGNUM

Житель Ижевска признан Октябрьским районным судом виновным в мелком хулиганстве. В общении с главой Удмуртии Александром Бречаловым в соцсети он использовал ненормативную лексику, сообщает пресс-служба управления судебного департамента при Верховном суде региона.

20-летний молодой человек «распространил информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в РФ».

В отношении нарушителя был составлен протокол по ч. 3 ст.20.1 КоАП РФ. На заседании суда молодой человек не присутствовал, но, по словам его адвоката, он раскаялся и извинился на той же интернет-площадке.

«Суд назначил мужчине наказание в минимальном размере, установленном санкцией статьи, в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, закон, вводящий ответственность за оскорбление символов государственной власти, вступил в силу в конец марта 2019 года.

Повышенные штрафы предусмотрены для тех, кто оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ. Санкции за указанное нарушение предусматривают штрафы в размере от 30 до 300 тыс. рублей в зависимости от того, сколько раз оно совершено. Предусмотрен также административный арест на срок до 15 суток. В случае обнаружения оскорбляющей власти информации сообщение по требованию Генпрокуратуры должно быть удалено.

«На самом деле суть закона совсем не нова. Просто его действие с 18 марта этого года распространяется и в интернете. К примеру, с 1997 года на территории РФ действует ст. 319 УК «Оскорбление представителя власти», — поясняла адвокат и телеведущая Виктория Данильченко.

Она подчеркнула, что закон не запрещает конструктивную критику или высказывание собственного мнения. Наказание предусмотрено именно за оскорбление и выражение явного неуважения.