Иркутск, 10 июля 2019, 14:07 — REGNUM
Не только природные бедствия из-за наводнения и пожаров переживает сейчас Иркутская область. Как сообщил в своём блоге кандидат биологических наук Виталий Рябцев, всего нескольких дней не хватило крупной колонии птиц для того, чтобы выжить. А всё потому, что на Иркутской ГЭС решили произвести сброс воды.
По наблюдениям иркутского учёного, некоторое количество пар загнездилось и на совсем крошечных островках. Виталий Рябев полагает, что массовое появление птенцов должно было происходить в двадцатых числах июня, но 30 июня его супруга, проезжая по плотине, видела, что все островки полностью затоплены.
Иркутский учёный напомнил, что таким образом повторились события 2015 и 2017 годов.
«По моему заявлению о гибели птичьих гнезд в 2015 году Служба по охране животного мира Иркутской области судилась с «Иркутским публичным акционерным обществом энергетики и электрификации» (принадлежит Дерипаске). Вместо того, чтобы оплатить копеечный по меркам компании ущерб, энергетики наняли целую бригаду юристов. Арбитражный суд проигнорировал информацию орнитологов и взял за основу биологически безграмотное утверждение юристов (раз над островками летают птицы, значит ущерб им не причинен!), не знающих, что кроме взрослых птиц в это время на островках имеются также птенцы и яйца.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. С 26 июня реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Помимо ЧС в связи с паводком, в нескольких районах Приангарья введён режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Полыхают десятки тысяч гектаров, а потушили всего чуть более 5 тыс. га очагов возгорания.
Скандальное уголовное дело в отношении «лесных» чиновников Иркутской области находится в завершающей стадии. Следователи СКР обвинили их в бездействии, которое привело к сплошной вырубке 120 га лесного фонда в заказнике «Туколонь», что повлекло ущерб Российской Федерации на общую сумму около 748 млн рублей.
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