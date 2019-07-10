р-н Макушинский, , 13:46 — REGNUM

В Курганской области на 411 км автомобильной дороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четверо человек, в том числе и семилетний ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

Установлено, что 10 июля около 7:35 по местному времени (5:35 мск) на территории Макушинского района, водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2108, потерял контроль над управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Таким образом ВАЗ столкнулся с грузовиком VOLVO FH с полуприцепом под управлением водителя 1995 года рождения из Белоруссии.

Водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров, в том числе 7-летний ребёнок, от полученных травм скончались на месте.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Напомним, что 9 июля в Тюменской области на автодороге Тобольск — Вагай погибли четыре человека и двое тяжело ранены. Обстоятельства ДТП аналогичны: автомобиль «Форд Фокус» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «ГАЗ».

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