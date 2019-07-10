Днепропетровск, Украина, , 13:25 — REGNUM

В Днепропетровске (переименован в Днепр — ИА REGNUM ) произошёл очередной взрыв банкомата «Райффайзен Банк Аваль», сообщил 10 июля ресурс «Информатор».

Банкомат находился на первом этаже жилого дома. По предварительным данным, двое неизвестных накачали его газом и взорвали.

Им удалось забрать две кассеты с деньгами, в которых было около 400 тыс. гривен или чуть более миллиона рублей, и скрыться на спортивных велосипедах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в Днепропетровске неизвестные взорвали и ограбили банкомат, находившийся в помещении магазина автозапчастей.

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