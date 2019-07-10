Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM

Ростовские борцы с наркотиками, двое из которых сбежали на Украину, подозреваются в так называемом подбросе наркотиков. Всего известно о 12 эпизодах с участием силовиков.

«В случае с полицейскими сбыт — это так называемые подбросы наркотиков. В их отношении возбуждено и расследуется дело по статье 228 прим. 1 УК РФ части 4 — сбыт лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере», — цитирует портал 1Rnd.ru слова источника в правоохранительных органах.

Напомним, трое сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №5 УМВД России по Ростовской области стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Двое фигурантов уголовного дела попросили на Украине политического убежища. В настоящее время их подозревают в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Третий участник Дмитрий К. заключил сделку со следствием.

Ранее по теме: Объявленные в розыск ростовские борцы с наркотиками сбежали на Украину

Подельник сбежавших на Украину ростовских силовиков даёт показания

ИА REGNUM уже сообщало, что около 22 высокопоставленных силовиков пострадали от действий оборотней в погонах. Некоторым объявлен выговор, кто-то лишился должности.

Ранее стало известно, что подозреваемые правоохранители избили волонтёра общественной организации «Антидилер». Инциденты произошли в июне 2018 года и в марте 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 20 ростовских силовиков пострадали из-за сбежавших на Украину коллег