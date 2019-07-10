Уфа, , 12:46 — REGNUM

Супруг кассирши башкирского банка, которая подозревается в краже около 20 млн рублей, накануне в эфире федерального телеканала попросил собрать пожертвования для того, чтобы возместить ущерб банку. Создано соответствующее сообщество в социальной сети, названное «Фонд Луизы Хайруллиной».

При этом мужчина заявил, что деньги он просит «в долг». О сроках возврата средств жертвователям он ничего не говорил.

Деньги предлагается перечислять на карту Хайруллиной или её адвоката, реквизиты для сердобольных граждан, желающих «помочь» семье, указаны в сообществе.

«Денежные средства будут переданы в банк Россельхозбанк после фактического установления обстоятельств дела. В случае, если следствием будут установлено, что денежные средства похищены и находятся на тайниках и прочее, все поступившие денежные средства будут возвращены займодавцам и благотворителям», — отмечает администратор сообщества.

По состоянию на 14:00 по местному времени, ни одной копейки ни на одну из карт не поступило.

Причём пользователи восприняли эту инициативу однозначно негативно.

«Она украла деньги, которые ее муж проиграл затем в карты… теперь мы будем скидываться ?», — пишут один из пользователей.

«Уже совсем сбрендили, деньги собирают ворам, игроманам», — возмущаются в сообществе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце мая 2019 года представитель банка в Башкирии заявил в полицию о краже крупной суммы денег из кассы кредитного учреждения. Под подозрение попала одна из сотрудниц коммерческой организации — кассир 1983 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Прибывшие по её месту жительства сотрудники полиции выяснили, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась. Позже женщина была задержана в одной из съемных квартир в Казани.

После задержания женщины её супруг заявил, что все деньги проиграл в азартных играх и намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу. Там он планировал попросить помощи у жителей России. Якобы, таким образом он поможет жене избежать тюремного срока.

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