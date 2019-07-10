Нижний Новгород, , 12:20 — REGNUM

В Нижегородской области вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которая занималась похищениями граждан, незаконным лишением свободы, вымогательствами, мошенничествами, убийствами. В состав группы входили в том числе и трое сотрудников полиции, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Так, в 2014 году члены группировки незаконно отобрали у 56-летнего мужчины право собственности на квартиру. Самого собственника родственники поместили в клинику для лечения алкоголизма, а о произошедшем заявили в полицию. Преступники нашли потерпевшего и сымитировали его самоубийство.

Ещё двоих потерпевших похитили сотрудники полиции, участники группы вымогали у них право собственности на квартиры. Один из потерпевших был забит до смерти.

С 2014 по 2016 год аналогичными действиями преступники смогли отобрать права собственности на квартиры у семи граждан, трое из которых убиты, двое — похищены. Общая сумма ущерба превысила 10,8 млн рублей.

«Кроме того, летом 2016 года участковый уполномоченный полиции совместно с подельниками совершил несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области. Ущерб от их незаконных действий превысил 28 млн рублей», — отметили в управлении.

Лидер и один из участников группировки заключили досудебное соглашение и приговоры им вынесли ранее. Ещё один участник группировки сбежал и объявлен в федеральный розыск.

Семеро подсудимых в зависимости от роли каждого получили от 4 лет 8 месяцев до 19 лет лишения свободы. Трое преступников отделались условными сроками.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня сотрудники уголовного розыска в Приамурье задержали преступную группу, специализирующуюся на краже драгоценностей, охотничьего оружия и элитного алкоголя из коттеджей.

Задержанные могут быть причастны к совершению 21 кражи в Благовещенске, Благовещенском районе и в Белогорске. В ходе обысков по местам их проживания изъята часть похищенного имущества. В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).