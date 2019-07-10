Иркутск, , 12:09 — REGNUM

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 25 человек, об этом 10 июля ТАСС сообщил представитель экстренных служб.

Наводнение в Иркутской области 38.mchs.gov.ru

«На данный момент в списках погибших числятся 25 человек, среди которых один ребенок», — сообщил источник.

По его данным, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после проливных дождей. Уже на следующий день река Ия вышла из берегов и, передавшись через дамбу, бурным потоком хлынула на город Тулу. В результате более 300 человек обратились за помощью к медикам.

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