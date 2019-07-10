Саратов, , 12:01 — REGNUM

Прокуратура Саратовской области проводит проверку по факту массового пищевого отравления детей в Центре детского отдыха имени Ю. Гагарина Аткарского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого осуществляются лабораторные исследования отобранных проб готового питания, воды, пищевых продуктов и показателей санитарно-дезинфекционного режима.

По предварительным данным, госпитализированы около 10 детей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, работа лагеря приостановлена в связи с регистрацией случаев острых кишечных инфекций. Отобраны пробы из объектов окружающей среды и пищевых продуктов, от персонала, больных и контактных для проведения лабораторных исследований.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после инцидента поручил провести проверку детских оздоровительных лагерей региона. Контроль за указанными мероприятиями будет осуществлять зампред правительства области Сергей Наумов. Будет установлена причина случившегося и приняты все меры по недопущению подобной ситуации в ходе летней оздоровительной кампании.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале июля в детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерёво Лужского района Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллёзом. По предварительным данным, причиной массового заболевания в ДОЛ «Восход» стало зараженное куриное мясо. У восьми заболевших детей лабораторным путем подтвержден диагноз «сальмонеллёз».

Органы СКР по Ленинградской области начали доследственную проверку обстоятельств отравления детей в детском оздоровительном лагере «Восход», по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.