Барнаул, , 11:48 — REGNUM

В Алтайском крае неизвестный мужчина похитил деньги из банкомата банка ВТБ. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, дерзкое преступление было совершено сегодня утром, 10 июля, в городе Бийске.

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В полиции уточнили, что злоумышленник вошёл внутрь офиса финансовой организации, который располагался на первом этаже пятиэтажного дома по улице Коммунистической, около 4:00. Мужчина с помощью газа взорвал банкомат, а затем похитил деньги и скрылся с места преступления. Точная сумма украденного не называется.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения, ведётся розыск подозреваемого. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». На месте происшествия работают эксперты-криминалисты.

Видео произошедшего опубликовано в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года двое мужчин взорвали и ограбили банкомат Сбербанка, расположенный в одном из спальных микрорайонов Костромы. Злоумышленники также орудовали рано утром. Офис финансовой организации и сам аппарат серьёзно пострадали. В учреждении повреждены входная дверь, окно и зал с банкоматами. Сумма ущерба устанавливается.

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