Львов, Украина, , 11:53 — REGNUM

В одном из водоёмов Львова был обнаружен пакте с одиннадцатью боевыми гранатами, заявили 10 июля в пресс-службе нацполиции Львовской области.

«В свёртке, который изъяли правоохранители, были обнаружены отдельно упакованные корпуса от восьми гранат РГД, трёх гранат Ф-1 и одиннадцать запалов», — сказано в сообщении.

Боеприпасы направлены на экспертизу, полиция ищет хозяина боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители задержали военного, который похитил из части десять единиц огнестрельного оружия и другое военное имущество.

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