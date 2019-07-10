Порт-Морсби, , 12:09 — REGNUM

По меньшей мере 24 человека погибли в результате вспышки жестокого насилия между соперничающими племенами в Папуа-Новой Гвинеи. Об этом 10 июля передает местное информационное агентство EMTV.

Столкновения произошли в высокогорной провинции Хела, среди погибших — дети и беременные женщины.

Премьер-министр страны Джеймс Марапе сказал, что это «один из самых печальных дней в жизни» и пообещал найти виновных. Он заявил, что убийства были совершены боевиками из племен Хаги и Окиру.

Отмечается, что в регионе в течение многих лет ведется борьба по предотвращению насилия, которое иногда становится следствием споров о распределении земли и природных богатств.