Феодосия, Крым, , 11:37 — REGNUM

Дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе двое детей, произошло в ночь на 10 июля в Крыму на трассе «Таврида» в районе Феодосии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД РК.

Место аварии на трассе «Таврида» © Евгений Титомир

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в сторону Керчи, выехал на встречную полосу перед приближающимся грузовиком. В результате столкновения водитель легкового автомобиля и два несовершеннолетних пассажира погибли. Ещё один ребенок госпитализирован», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным управлении ГИБДД по РК, за первые шесть месяцев 2019 года на трассе «Таврида» произошло аварий в три раза больше, чем на старой автодороге — 63 ДТП, в которых погибло 19 человек.

Подробности: «Трасса смерти» — за полгода на «Тавриде» в 63 ДТП погибли 19 человек