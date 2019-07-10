Иркутск, , 11:26 — REGNUM

Очевидцы в группе «Подслушано. Тулун» опубликовали видеокадры, на которых видно, что мусор, грязь и доски с подтопленных территорий иркутского города Тулуна КамАЗы везут не на свалку, где их будут утилизировать, а на территорию старых очистных сооружений, расположенных в непосредственной близости от села Красный Яр.

Цитата из группы «Подслушано. Тулун» Цитата из видео

«Мусор с подтопления, как сообщил водитель КамАЗа, возит фирма «Сибна», на видео явно виден госномер», — пишет автор сообщения. В администрации Тулуна уже пообещали провести проверку.

Небезопасный мусор из Тулуна сваливают в непосредственной близости от села Красный Яр Цитата из видео Водитель КамАЗа, который привёз мусор из Тулуна Цитата из видео Так выглядит мусорная свалка близ Красного Яра Цитата из видео

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулуне началось на следующий день после начала мощнейшего паводка, начавшегося в Иркутской области 26 июня после проливных дождей. Поток воды был настолько мощным, что вода перелилась через десятиметровую дамбу и хлынула на город, сметая всё на своём пути. И по сей день в Тулуне остаются подтопленными 190 домов, в которых проживают более 450 человек.

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