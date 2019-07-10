Калькутта, Индия, , 11:13 — REGNUM

23-летний стажер-авиатехник умер после того, как он оказался зажат створками шасси самолета в индийском городе Калькутта. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на заявление авиакомпании.

В сообщении авиакомпании говорится, что Рохит Пандей обслуживал турбовинтовой самолет SpiceJet Bombardier Q400, когда гидравлические створки шасси вдруг стали закрываться.

«Гидравлические створки вскрыли, чтобы спасти Панди, но он уже был мертв», — говорится в заявлении.

Директор аэропорта Калькутты Каушик Бхаттачарджи сказал, что сотрудники из Главного управления гражданской авиации (DGCA) уже посетили место происшествия.

«DGCA уже начал расследование», — сказал Бхаттачарджи.