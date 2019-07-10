Иркутск, , 10:12 — REGNUM

Президиум Иркутского регионального политсовета «Единой России» исключил из партии мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Как сообщает официальный сайт иркутских единороссов, факт его «недостойного поведения» во время ликвидации последствий мощнейшего наводнения подтверждён.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео о том, как коммунальщики откачивают воду и расчищают территорию возле коттеджа в Нижнеудинске. Автор записи отмечает, что коттедж принадлежит Сергею Худоногову, и что работы на его территории ведутся в первоочередном порядке. Узнав о данном факте, вице-премьер российского правительства Виталий Мутко потребовал отстранить Сергея Худоногова от должности мэра, хотя сам он сообщил СМИ, что не имеет коттеджа, «а только огород и баню».

Тем не менее, после того, как вице-премьер российского правительства Виталий Мутко потребовал отстранить мэра от должности, губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил региональное следственное управление СК РФ провести проверку действий Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования. Также глава региона потребовал от мэр предоставить пояснение для оценки данных действий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Не обошлось без жертв. К данному времени известно о 24 погибших.

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