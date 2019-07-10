Киншаса, , 09:28 — REGNUM

Солдаты армии ДР Конго разогнали акции протеста нелегальных шахтеров, требующих доступа к месторождению на юго-востоке страны, передает информационное агентство Reuters.

Шахтеры потеряли доступ к карьеру, после того, как из-за оползня тысячи человек были выселены из района медного месторождения компании Glencore «Kamoto Copper Company» (KCC), в котором они работали. Тогда в результате аварии на шахте погибли 43 человека. Большинство из погибших были нелегальными шахтерами.

В четверг, 4 июля, активисты, протестовавшие против выселения, рассказали, что полиция открыла огонь по демонстрации. Тогда они дошли до кабинета губернатора.

Свидетель сообщил агентству Reuters, что при попытке разогнать по меньшей мере 50 демонстрантов в городе Луилу 8 июля солдаты сделали несколько выстрелов в воздух.

Журналисты информационного агентства добавляют, что в настоящее время протестующие требуют доступа к другой шахте — карьеру «Mayi ya Mbata», принадлежащему государственной компании Gecamines.

Известно, что правительство провинции Луалаба пообещало предоставить уступки выселенным шахтерам, но протестующие отнеслись к этому заявлению скептически, сомневаясь будут ли уступки достаточно большими.

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