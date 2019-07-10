Курган, , 09:12 — REGNUM

В Курганской области намечается тревожная обстановка с безопасностью людей на водных объектах. Купальный сезон только начался, а в регионе уже 10 погибших на воде, трое из них — дети. Об этом заявил вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов 9 июля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Все погибшие купались в несанкционированных местах. В Зауралье отмечается малое количество официально открытых муниципальных пляжей. На сегодняшний день их в регионе действуют только четыре. Три из них в Кургане, один — в Притобольном районе.

Владислав Кузнецов отметил, что в регионе не осуществляется в должном объёме патрулирование территорий акваторий и выявление граждан, находящихся у воды в состоянии алкогольного опьянения. Не везде качественно поставлена разъяснительная работа с детьми и семьями, находящимися в зоне социальных рисков.

По итогам совещания главам муниципальных образований поручено исполнение планов превентивных действий, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах с еженедельным представлением отчётов по проведённым мероприятиям.