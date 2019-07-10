Нью-Дели, , 08:53 — REGNUM

Северо-восток Индии оказался во власти наводнений. В зоне бедствия в штате Ассам находятся по меньшей мере 63 тыс. человек. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

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Уточняется, что в общей сложности в зону затопления попали 145 деревень, и число пострадавших населённых пунктов постоянно увеличивается.

По данным местных властей, стихийное бедствие затронуло восемь из 27 округов штата Ассам. Разрушены мосты и дороги. В экстренном порядке создаются лагеря временного размещения беженцев. В настоящее время в них уже размещены более 200 человек.

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Наводнения были вызваны грозовыми ливнями, которые не прекращались с конца прошедшей недели. Пока погода будет только способствовать ухудшению ситуации. Синоптики не прогнозируют прекращение ливней ранее чем через пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения, в результате которых погибли десятки человек, ливни в Индии спровоцировали и в апреле 2019 года. Большая вода пришла в центральные, западные, а также северные регионы страны. Здесь в общей сложности погибли 33 человека.