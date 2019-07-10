Москва, , 08:51 — REGNUM

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова на 121,7 млн евро (8,7 млрд рублей), сообщила 10 июля пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Вместе с тем представитель суда не уточнила, в каких именно банках были открыты эти счета.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Абызов обвиняется в хищении и выводе за рубеж государственных средств в размере около 4 млрд рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время Абызов находится в следственном изоляторе.

Читайте также: Абызова оставили под стражей до конца июля