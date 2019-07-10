Детмольд, , 08:49 — REGNUM

Главный обвиняемый по делу о педофилии в Северном Рейне — Вестфалии (Германия) Андреас Ф. подал заявление о шантаже со стороны матери одной из пострадавших девочек, передает канал n-tv 10 июля.

Как заявил адвокат обвиняемого, до обращения в полицию женщина несколько месяцев шантажировала его подопечного. В первый раз она якобы потребовала от него €500 и получила деньги. Затем она потребовала €2 тыс. Для сбора этой суммы Андреасу Ф. потребовалось время, и женщина, не дождавшись, сообщила о надругательствах над ее малолетней дочерью в полицию. Мать через своего адвоката назвала эти обвинения ложью.

Как сообщало ИА REGNUM, суд по делу о банде педофилов, орудовавших в городе Люгде, начался в конце июня. На скамье подсудимых находятся трое мужчин. Согласно обвинительному акту, речь идет о тысяче отдельных преступлений и примерно сорока жертвах, младшей из которых едва исполнилось четыре года. Мужчин обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними и производстве детской порнографии в течение более чем двух десятилетий.

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