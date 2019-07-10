Владивосток, , 08:10 — REGNUM

По требованию надзорных органов в Лазовском районе Приморья после массового заражения детей пищевой инфекцией, закрыт летний лагерь «Юный рыбак». Госпитализированы 67 детей, медики обещают их выписать в ближайшее время, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказали в краевом Роспотребнадзоре, в летнем лагере были выявлены нарушения обязательных требований к правилам приготовления и хранения пищевых продуктов и содержанию помещений пищеблока, что, по предварительной версии, послужило причиной массового отравления.

Как сообщили в СУ СК, всего в медучреждение поступило 67 детей в возрасте от 7 до 14 лет и один взрослый. Все они заболели острой кишечной инфекцией в летнем детском лагере МАУ «Детский загородный оздоровительный лагерь «Юный рыбак».

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств произошедшего, выясняются причины заболевания. По предварительным результатам проведённого исследования причиной заболевания стал норовирус.

В краевой администрации сообщили, что уже в среду, 10 июля, все дети будут выписаны из больницы и направлены к месту жительства с уведомлением местных медицинских организаций о необходимости наблюдения по месту жительства. Материалы проведённой проверки переданы в прокуратуру и суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, следствие проводит проверку по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере в Краснодарском крае. В посёлке Борск Сухобузимского района у 12 детей выявлены признаки пищевого отравления. Трое детей госпитализированы в медицинское учреждение.