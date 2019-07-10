Иркутск, , 07:34 — REGNUM

Жители терпящей бедствие от наводнения Иркутской области потеряли более 500 домашних животных. Об этом сегодня, 10 июля, информирует сайт регионального ГУ МЧС.

Вода в Тулун прибывала со страшной силой Цитата из видео очевидцев

В городе Тулуне, наиболее пострадавшем в результате наводнения, животные до сих пор прячутся по крышам развалившихся и сгрудившихся в опасные завалы домов, хотя с момента трагедии прошло уже больше недели. На помощь им приходят спасатели.

Иркутские спасатели «Многих приходится снимать с привязи, выводить скот из сараев, обессилевших и чудом спасшихся. Некоторых сразу отдаем прямо в руки хозяевам».

Также отмечается, что на улицах Тулуна сейчас наблюдается скопление беспризорных животных, которые в силу перенесенного шока могут проявлять агрессию. Уже зафиксированы случаи нападения собак на волонтеров и спасателей, проводивших аварийно-восстановительные работы в частном секторе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось из-за затяжных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Больше всего от паводка пострадал город Тулун, где в ночь на 28 июня мощная волна паводка перетекла через 10-метровую дамбу и смыла несколько кварталов. Многие пострадавшие наблюдали, как целые усадьбы, надворные постройки и дачные домики плывут по реке Ия и, достигая коммунального моста, ломаются, как спички. Позднее там образовался затор из сотни домов. Во многих из них находили домашних питомцев. Не обошлось и без человеческих жертв. К данному времени известно о 24 погибших.

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