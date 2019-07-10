Луганск, , 07:22 — REGNUM

За минувшие сутки зафиксированы три обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков, заявили 10 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

Под огнём ВСУ оказались районы трёх населённых пунктов — Лозового, Первомайска и Фрунзе.

В направлении Лозового украинские формирования выпустили четыре мины калибра 82 мм. Район Первомайска был обстрелян из гранатомётов РПГ и СПГ. В направлении Фрунзе ВСУ выпустили шесть мин калибра 82 мм.

В результате обстрелов жертв и разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее украинские формирования также три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Желобок, Калиновку и Лозовое.

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