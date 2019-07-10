Казань, , 07:18 — REGNUM

Банду автоугонщиков дорогостоящих автомобилей иностранного производства задержали полицейские в Казани. Точное число пострадавших пока неизвестно, но есть уверенность, что выявленные случаи не единственные — на это указывает изъятое оборудование и отработанная схема. О задержании ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Заявление об угоне автомобиля «Mazda CX-5» поступило от его 66-летней владельцы в начале июня 2019 года. Женщина сообщила, что припарковала автомобиль возле своего дома, но утром на прежнем месте его не обнаружила. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемых и то, как автомобиль был похищен. Во время угона на выбранное преступниками транспортное средство был поставлен номер, снятый с автомобиля аналогичной марки. Хозяйка номеров утери не заметила, а позднее — уже после угона — его вернули на прежнее место. Так автомобиль по номерам не смогли найти, в момент перемещений он имел другие опознавательные знаки.

Оперативники считают, что за хозяйкой угнанного автомобиля заранее следили, отслеживая постоянный маршрут, привычки. Выяснилось также, что еще до угона потерпевшую долгое время сопровождал автомобиль «Хендай Ай 30». Именно по последнему удалось выйти на владельца, а изучив круг его общения, полицейские сделали вывод о подготовке ещё одного угона аналогичного автомобиля.

В ночь с 26 на 27 июня такая попытка состоялась на улице Энергетиков в Казани. Трое мужчин в возрасте 39−43 лет похитили автомобиль, отогнали его в тихий двор, сменив номера. Двоих задержали с поличным, оба оказались ранее судимы по другим статьям уголовного кодекса. При осмотре салона угнанного автомобиля были изъяты специальные электронные средства, которые подавляют радиосигнал, а также запускают двигатель. Также были обнаружены универсальные ключи взлома ячейки замка зажигания и замка двери. Позднее был задержан владелец подозрительного автомобиля «Хендай Ай 30». Он попытался скрыться от полицейских на автомобиле, но был остановлен нарядом ДПС.

На сегодня все фигуранты помещены под стражу, расследование дела продолжается, ведётся розыск возможных потерпевших.

Напомним, за 2018 год в России было угнано 21 112 автомобилей, что на 20% меньше чем по итогам 2017 года, когда своего транспортного средства лишился 26 441 человек.