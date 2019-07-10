Якутск, 10 июля 2019, 06:36 — REGNUM
Поводом для обысков и выемки документов в правительстве Якутии стало обвинение высокопоставленного чиновника в получении взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.
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Изъятые документы касаются событий 2013 года. Тогда Колодезников был министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.
Как пояснили в правоохранительных органах, в 2013 году обвиняемый, являясь должностным лицом госучреждения, использовал свои должностные полномочия, потребовал от подрядчика, который выполнял работы по содержанию автодороги Югоренок-Солнечный в Усть-Майском районе, ежегодный «откат» в 1 млн рублей.
Предприниматель согласился и за три года перевёл со своего банковского счёта 3 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Доме правительства Якутии прошли обыски и выемка документов в министерстве транспорта и кабинете первого заместителя председателя правительства республики.