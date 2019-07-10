Якутск, , 06:36 — REGNUM

Поводом для обысков и выемки документов в правительстве Якутии стало обвинение высокопоставленного чиновника в получении взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Читайте также: В правительстве Якутии силовики проводят обыски

Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики». Пресс-служба «В процессе расследования уголовного дела, возбужденного в апреле 2019 года в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог управления автомобильных дорог Якутии в Усть-Майском улусе по факту получения им взятки в особо крупном размере, 10 июля оперативники управлением ФСБ республики сделали выемку документов у первого зампредседателя правительства Якутиии в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики».

Изъятые документы касаются событий 2013 года. Тогда Колодезников был министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии.

Как пояснили в правоохранительных органах, в 2013 году обвиняемый, являясь должностным лицом госучреждения, использовал свои должностные полномочия, потребовал от подрядчика, который выполнял работы по содержанию автодороги Югоренок-Солнечный в Усть-Майском районе, ежегодный «откат» в 1 млн рублей.

Предприниматель согласился и за три года перевёл со своего банковского счёта 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Доме правительства Якутии прошли обыски и выемка документов в министерстве транспорта и кабинете первого заместителя председателя правительства республики.