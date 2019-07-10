Хабаровск, , 06:11 — REGNUM

В селе Иннокентьевка взрослый медведь забрался в дом на опушке леса, в котором находился пожилой мужчина и маленький ребёнок. Дикий зверь разбил окно и проник в помещение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пожилой мужчина, проживающий в доме в селе Иннокентьевка, услышал звон разбитого стекла и гулкие шаги. Выйдя из квартиры на шум, он увидел медведя, который забрался в соседнюю, пустующую квартиру.

Мужчина стал кричать, на шум прибежали соседи, зверь испугался и убежал. Сейчас жители села просят власти прислать специалистов, которые смогли бы отловить дикое животное — жить в страхе, что косолапый опять заглянет в гости, люди не хотят.

Как сообщалоИА REGNUM, в июне 2019 года на Камчатке крупный медведь пытался проникнуть в столовую вахтового посёлка. Зверь уже почти выломал дверь. Но рабочие не растерялись и напугали зверя с помощью огнетушителя.

Популяция медведей на Камчатке — самая большая в мире. Косолапые стали серьёзной проблемой для населения. Они выходят в посёлки и города, хулиганят, нападают на людей. В 2018 году медведь на Камчатке убил подростка. На полуострове в ноябре 2018 года было принято решение о создании антимедвежьих опергрупп. Стать таким антимедвежьим дружинником может только опытный охотник.