п. Пуровск, , 06:17 — REGNUM

На Ямале был уволен режиссёр Пуровского районного центра национальных культур по причине квалификационного несоответствия, а также из-за нарушения законодательства противодействия коррупции. Мужчина имел образование слесаря, а на творческую должность его устроила мать, которая является директором центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Кроме того, приказами матери слесарь-«режиссёр» систематически поощрялся доплатами и стимулирующими надбавками за интенсивность труда, добавили в надзорном ведомстве.

В связи с этим главе Пуровского района прокуратурой внесено представление, по результатам рассмотрения которого принято решение о прекращении с сыном директора центра национальных культур трудовых отношений. Руководитель учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности.