Якутск, , 05:32 — REGNUM

В здании правительства Якутии 10 июля прошли обыски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ республики.

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«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — рассказали в ведомстве.

Колодезников с 2016 года курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.

Предположительно, обыски связаны с деятельностью управления автомобильных дорог Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в кабинете вице-мэра Якутска Владимира Фёдорова прошла выемка документов, одетыми в штатское сотрудниками правоохранительных органов.