Порт-Морсби, , 05:20 — REGNUM

Не менее 16 человек, среди которых были женщины и дети, погибли в ходе столкновений между племенами в Папуа — Новой Гвинее, сообщает ABC.

Губернатор провинции Хела Филипа Ундиалу сообщил, что столкновения между племенами произошли 8 июля в одном из поселений страны. Причины столкновений в настоящее время не установлены. В результате инцидента погибли 16 человек, среди них — женщины и дети. Губернатор высказал свои соболезнования в связи с произошедшим.

«Мы никогда не сталкивались с насилием между племенами в этом районе. Боевые действия, проходившие в другом районе, распространились и на этот, чего никто не ожидал», — заявил Ундиалу.

Полиция в настоящее время занимается расследованием произошедшего. Издание отмечает, что столкновение между племенами в Папуа — Новой Гвинее — не редкость и местные власти пытаются всячески бороться с этой проблемой.