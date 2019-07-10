Тонкинский район, , 04:11 — REGNUM

В посёлке Тонкино Нижегородской области 41-летний местный житель ответит за применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина во время заседания жилищной комиссии набросился на главу района и его заместителя. При попытке его утихомирить досталось и другому члену комиссии, которого он укусил. Шахунский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку по данной ситуации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области уточнили, что ЧП случилось ещё 5 июня 2019 года. Во время утреннего заседания жилищной комиссии, где рассматривали заявление местного жителя, касающееся реконструкции его дома, он неожиданно набросился на главу комиссии — исполняющего обязанности главы районной администрации и его заместителя. Попытку утихомирить заявителя в служебном кабинете администрации муниципалитета сделал другой член комиссии, которого мужчина «умудрился ещё и укусить». В ведомстве уточнили, что в результате происшествия один представитель власти получил телесные травмы, а другой — физическую боль. Нервного посетителя отправят на судебно-психиатрическую экспертизу. В отношении него также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти»). По вменяемому преступлению среди санкций есть и реальное лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, в мае 2019 года случай нападения на представителя власти произошёл в Калужской области. Там глава МУП с помощью насилия пытался добиться подписания нужного документа от врио главы сельского поселения Жуковского района. Нападавший в итоге был оштрафован на сумму около 100 тыс. рублей.

Читайте также: Директор калужского МУПа кулаками заставил чиновника подписать документы