Москва, , 04:24 — REGNUM

Девушка упала на пути метро в Московском метрополитене и попала под поезд, сообщает пресс-служба УВД на столичной подземке.

Сообщается, что инцидент произошел на станции метро «Тверская» Замоскворецкой линии московского метро. По словам главы пресс-службы, девушка упала на пути, потянувшись за упавшим телефоном.

Она потеряла равновесие и упала на пути перед поездом, который наехал на девушку. В результате произошедшего девушка получила сотрясение мозга, а также ушибы и ссадины. Ее направили в НИИ имени Склифосовского для медицинского обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля мужчина упал под колеса электропоезда на станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии столичной подземки. Сообщалось, что мужчину удалось извлечь с путей и передать медикам, однако они не смогли спасти его жизнь — он скончался в карете скорой помощи.

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