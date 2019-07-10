Миннеаполис, США, , 04:10 — REGNUM

Минивэн врезался в автобусную остановку в американском Миннеаполисе, сообщает Star Tribune.

По информации издания, за рулем автомобиля был 83-летний мужчина. По данным полиции, мужчина сначала сбил одно зеркало автобуса, остановившегося на остановке, затем сдал назад и снова врезался в автобусное зеркало. После этого он объехал автобус и врезался в остановку. В результате ДТП пострадали шестеро человек, из них трое находятся в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая женщина на рулем автомобиля Infiniti протаранила остановку общественного транспорта во Владикавказе. В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе и водитель.

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