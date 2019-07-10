Санкт-Петербург, , 03:52 — REGNUM

На улице Доблести в Красносельском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу с горячей водой, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на сообщения очевидцев.

Сообщается, что прорыв трубы произошел в районе дома № 28\1 на улице Доблести. Отмечается, что один из рабочих упал в открытый канализационный колодец с кипятком, в результате чего получил сильные ожоги ног. Также в районе аварии было затруднено движения автотранспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Санкт-Петербурге легковой автомобиль одной из служб такси упал в яму с горячей водой, образовавшейся в результате прорыва трубы в районе дома № 152 по Бухарестской улице. В результате происшествия пострадавших не было, однако автомобиль получил серьезный ущерб.

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