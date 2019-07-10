Дамаск, , 03:35 — REGNUM

Семеро детей погибли в результате взрыва мины, установленной террористами в поселке Деблан в Сирии, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что взрыв произошел на окраине села, где играли дети. В результате происшествия дети получили осколочные ранения головы, шеи и живота. Их доставили в местную больницу, однако врачи не смогли спасти их жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня на западе сирийской столицы Дамаска взорвался припаркованный автомобиль, в котором террористы оставили бомбу. В результате взрыва пострадали женщина и ребенок, их госпитализировали.

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