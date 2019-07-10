Валенсия, Испания, , 03:13 — REGNUM

В Океанографическом парке Валенсии в Испании произошел пожар, сообщает пресс-служба океанариума на своей странице в Twitter.

Сообщается, что возгорание возникло в районе 11:00 по местному времени (12:00 по московскому). В настоящее время неизвестна причина пожара и место возгорания. В целях безопасности спасатели эвакуировали из здания океанариума около 1400 посетителей. Эвакуация животных не проводилась из-за отсутствия угрозы для них. Отмечается, что пожар был локализован спустя 20 минут после начала.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля из-за задымления в здании торгово-развлекательного центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону эвакуировали 500 человек. Причиной задымления стало короткое замыкание в здании, пожара не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за дыма в ТЦ Ростова-на-Дону эвакуировали 500 человек