Ростов-на-Дону, , 01:31 — REGNUM

По причине задымления в здании торгового центра «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону были эвакуированы 500 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в областном управлении МЧС РФ.

Сообщение о задымлении поступило спасателям в 20:39 по московскому времени. Сообщается, что задымление возникло в результате короткого замыкания в здании. Отмечается, что пожара в здании не было. Информации о пострадавших также не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня в торговом центре «Карнавал» в Екатеринбурге произошло возгорание, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать около 1,5 тысяч человек. Пожар был потушен, пострадавших в результате возгорания не было.

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