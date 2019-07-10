Мурманск, , 01:07 — REGNUM

Причины взрыва продолжает выяснять комиссия, занимающаяся расследованием гибели 1 июля 2019 г. 14 моряков-подводников в Баренцевом море.

Вопросы у комиссии вызывают то обстоятельство, что взрыв произошёл в том отсеке подводной лодки, где находился аккумулятор, передаёт РБК. Также выясняются причины, почему подводники не использовали портативные дыхательные аппараты.

По словам источника издания, литиевая аккумуляторная батарея до сих пор считалась абсолютно безопасной:

«Ни одной серьёзной аварии на этих батареях за все 45 лет существования таких подлодок».

Что касается портативных дыхательных аппаратов, то они рассчитаны на 20 минут — на случай загрязнения воздуха в лодке продуктами горения. У подводников также имелись изолирующие противогазы (ИП-6), рассчитанные ещё на 40 минут.

Источники отмечают, что не все члены экипажа имели возможность воспользоваться аппаратами. Те, кто не погиб от взрыва сразу, потеряли сознание, а кто-то спал, поскольку не находился на вахте.

«В подлодке такого типа достаточно двух-трех вздохов, чтобы отравиться продуктами горения и потерять сознание, объясняет подводник», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похороны моряков, погибших в Баренцевом море 1 июля, прошли 6 июля в Санкт-Петербурге.

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