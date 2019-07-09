Ростов-на-Дону, , 22:52 — REGNUM

Ростовский областной суд сократил срок содержания под стражей бывшей жене осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза — Наталье Стришней. В отношении задержанной по подозрению в вымогательстве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на восемь суток — до 16 июля 2019 года.

Ранее Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону принял решение об избрании в отношении экс-супруги члена «банды Цапка» меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток — до 23 августа включительно.

ИА REGNUM напоминает, что бывшая жена осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза была задержана вместе с её братом в конце июня текущего года. Их обоих подозревают в крупном вымогательстве — около 70 млн рублей.

По имеющимся данным, следствие располагает показаниями потерпевшего десятилетней давности.

Ранее уже сообщалось, что Цеповяз состоял в «банде Цапка». Он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима. В марте текущего года Вячеслав Цеповяз был отправлен из следственного изолятора Хабаровска в колонию.

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