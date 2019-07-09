Ростов-на-Дону, , 22:43 — REGNUM

В Ростове-на-Дону произошла перестрелка. В городе-миллионнике введён план «Сирена».

По пока неподтверждённой информации, ЧП произошло в Советском районе донской столицы. В розыск объявлено две иномарки.

«Из-за перестрелки на Жмайлова, 4/9 полицией разыскивается два автомобиля: черные Мерседес и БМВ, в которых находятся пять человек — особо опасных преступников, предположительно, участников перестрелки», — сообщает telegram-канал «Че по Ростову?».

Официально эта информация не подтверждена.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале текущего года был задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе возле кафе в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

Ещё один вооружённый конфликт произошёл спустя несколько дней в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Между тремя мужчинами произошла ссора, в ходе которой все участники конфликта «открыли друг по другу стрельбу из травматических пистолетов».