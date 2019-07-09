Тегеран, , 21:29 — REGNUM

На западе Ирана неизвестные напали на автомобиль Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и убили троих военных, сообщает 9 июля агентство Mehr.

Нападение произошло в городе Пираншахр провинции Западный Азербайджан. Боевики расстреляли автомобиль, на котором ехали стражи Исламской революции.

Кроме троих погибших, известно об одном раненом военнослужащем КСИР.

На данный момент ни одна из радикальных группировок не взяла на себя ответственность за эту акцию.

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