Красногорск, , 20:18 — REGNUM

Люберецкий городской суд Подмосковья вынес сегодня обвинительный вердикт в процессе серийного арбитражного жалобщика Константина Пономарёва. Инстанция посчитала фигуранта дела о заведомо ложном доносе виновным по всем эпизодам и приговорила к восьми годам в колонии общего режима. Впрочем, этот срок может быть увеличен, поскольку скоро Пономарёв должен стать участником новых разбирательств.

Напомним, Люберецкий горсуд занялся делом Пономарёва более полугода назад, в декабре прошлого года. Изначально ему вменялись две статьи Уголовного кодекса — «Заведомо ложный донос» (306) и «Заведомо ложные показания» (307). Однако последняя вскоре отпала по истечении срока давности и в связи с отказом подсудимого доказывать собственную невиновность.

Как утверждало следствие, Пономарёв при содействии адвоката Максима Загорского подкупил двух граждан — Власенко и Исаева ‑ и с их помощью организовал в городе Раменское постановочные судебные процессы по незначительному делу о клевете. Решения по ним выносила мировой судья Наталия Богунова, однако сделала она это с превышением своих скромных полномочий. Оправдав Пономарёва, служительница Фемиды заодно признала его и добросовестным налогоплательщиком, выполнившим все обязательства перед государством. Впоследствии инициатор постановок использовал вердикты Богуновой как преюдицию, закрыв два уголовных дела по статьям 198 и 199 УК РФ, возбуждённых по факту уклонения от уплаты налогов, которое было признано СМИ одним из крупнейших в истории нашей страны.

По сообщениям из зала суда, Пономарёв и Загорский были признаны виновными по всем четырем эпизодам. «Пономарёву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, мера пресечения оставлена без изменения. Загорский приговорён к 7 годам 8 месяцам лишения свободы с запретом заниматься юридической практикой на три года. Он будет взят под стражу в зале суда», — такие формулировки содержатся в репортаже Право.ру с места событий.

Рассматривавшая дело Пономарёва судья Ирина Журавлёва констатировала, что подельники «ввели суд в заблуждение, рассказывая о событиях, которые никогда не происходили. В результате преступная группа получила преюдициальное судебное решение, которое дало им преимущества».

После того, как обвинительный приговор был оглашён, Пономарев демонстративно написал маркером на клетке «Хватит кошмарить бизнес». Впрочем, как отмечает издание «Инфокс», адресовать этот призыв следует самому осужденному. Ведь именно он «кошмарил бизнес», сначала сдавая ему в аренду дизельные генераторы, а затем заваливая исками и требуя со своих оппонентов выплат немалых сумм. Издание напоминает, что именно с одного полученного транша он и не заплатил государству положенные сборы.

Среди жертв Пономарёва называются компании ИКЕА, «Главстрой-СПБ», российская «дочка» британского логистического оператора Raven Russia и госкорпорация «Кубаньэнерго». Последней понадобились энергоустановки для спасения Республики Крым от энергетической блокады со стороны Украины. Компания обратилась, в том числе, к Пономарёву, после чего стала объектом махинаций с его стороны, напоминает Право.ru. Пономарев пытался отсудить у госкорпорации 5 миллиардов рублей в Краснинском суде Смоленской области. Подобная атака из сельского суда на государственное предприятие не могло не заинтересовать правоохранителей.

Как резюмирует издание, многие наблюдатели, ранее заявлявшие об опасности манипуляций Пономарёва с правосудием, будут определённо удовлетворены вынесенным вердиктом. В частности, об этом говорил глава Центра политической информации Алексей Мухин, настаивавший на том, что фемиде следует «эффективно защищаться от мошенников и сутяжников, которые используют её в своих целях». В свою очередь, официальная «Российская газета» видела в люберецком процессе «хорошую проверку правосудия». Оно «должно защитить как себя, так и всё общество, потому что подобные манипуляции могут быть использованы и другими злоумышленниками», — писало издание.

Как ожидают эксперты, новые процессы с участием Пономарёва в качестве подсудимого начнутся совсем скоро. В настоящий момент идёт расследование его деяний, подпадающих под действие трёх статей УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере» (статьи 30 и 159) и «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» (статья 199). Вполне возможно, что оба следствия передадут дела в суд еще до конца этого года. А раз так, то в перспективе присужденные Пономарёву восемь лет способны прирасти новыми годами.