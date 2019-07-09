Иркутск, , 19:53 — REGNUM

Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 24 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По информации агентства, в ходе поисковых работ 9 июля было обнаружено тело ещё одного погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение, вызванное затяжными дождями, началось в в Иркутской области 26 июня. В результате выхода рек из берегов оказались подтоплены около 90 населённых пунктов. 3 июля президент России Владимир Путин объявил наводнение в регионе чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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