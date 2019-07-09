Самара, , 19:23 — REGNUM

Житель 12-этажного дома в Самаре пострадала при попытке заправить зажигалку из газового баллона. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по региону.

Сообщение о хлопке газа поступило спасателям около 17:20 мск 9 июля. Установлено, что при заправке газовой зажигалки из газового баллона объемом 15 литров произошел хлопок природного газа без последующего горения.

«В результате хлопка погибших нет, пострадал один мужчина», — отметили в управлении.

По данным ведомства, пострадавший с ожогами направлен в профильное отделение Самарской клинической больницы №1.

В управлении уточнили, что в результате хлопка произошло повреждение оконных рам в комнате и кухне квартиры, несущие конструкции здания не повреждены.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, два человека получили тяжёлые травмы в результате взрыва баллона с фреоном в центре Ростова-на-Дону 7 июля. Во время ремонта двумя рабочими кондиционера на крыше здания ресторана быстрого питания взорвался баллон с фреоном. В самом здании посетителей не было, оно было закрыто. Пострадавшие госпитализированы.