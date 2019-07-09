Уфа, , 19:08 — REGNUM

В отношении 56-летнего заместителя начальника отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности Управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в Башкирии Олега Хромушкина, а также в отношении директора и фактического руководителя организации, занимающейся проектированием объектов нефтегазовой отрасли возбуждены уголовные дела по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Покушение на посредничество в получении взятки в особо крупном размере»). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

По версии следствия, в 2016—2017 годах нефтекомпания неоднократно пыталась согласовывать с управлением Ростехнадзора планы развития горных работ. Документы не были согласованы в связи с нарушениями их составления. Замначальника отдела Ростехнадзора предложил директору и фактическому руководителю проектной организации стать посредниками при передаче ему взятки.

Затем был заключен договор на сумму 55 млн рублей. Посредники, получив деньги, перевели их на счета сторонних организаций, но обналичить сумму в полном объеме им не удалось. На часть средств был куплен автомобиль Mercedes за 4 млн рублей, который вместе с 1 млн рублей был передан представителю Ростехнадзора.

Представителю нефтекомпании при этом сообщили, что нужно заключать новый договор на сумму 25 млн рублей. Он согласился, однако потом обратился в органы ФСБ.

«При передаче якобы доказательств перевода денежных средств в сумме 25 млн рублей на счет организации посредников они были задержаны с поличным в городе Уфе сотрудниками управления ФСБ России», — отметили в СКР.

Позднее в Москве был задержан замначальника отдела Ростехнадзора при получении взятки в виде муляжа в размере 23,5 млн рублей. При обыске по месту жительства и работы были обнаружены доказательства получения взятки.

Хромушкин по ходатайству следствия заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале 9 июля завершено следствие по делу двух высокопоставленных чиновников Ростехнадзора. Они обвиняются в совершении 28 коррупционных преступлений вместе с группой лиц. Их обвиняют в получении взяток за выдачу разрешительных документов представителям коммерческих организаций топливно-энергетического комплекса.

В июле 2018 года уголовное дело возвращалось прокуратурой для дополнительного расследования. За дачу взяток были дополнительно привлечены четыре лица, среди которых бывшие заместитель генерального директора АО «Транснефть-Сибирь» и главный энергетик ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз».